"Сенс Банк" завершил проверку после скандала с "пленками Миндича": что обнаружил аудит

После публикации так называемых "пленок Миндича" к "Сенс Банку" появилось много вопросов, а именно относительно назначения его наблюдательного совета. Поэтому финучреждение инициировало проведение внутренней проверки.

Какие результаты внутреннего аудита

Теперь аудит завершился, и "Сенс Банк" опубликовал его результаты на своей официальной странице.

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По данным банка, внутренняя проверка не выявила никаких фактов, что лицам, которые упоминались в расследованиях НАБУ и журналистских публикациях, предоставлялись определенные преференции.

Не нашли и признаков применения нестандартных условий обслуживания или нарушения внутренних процедур банка по ним.

При этом в "Сенс Банке" отметили, что аудит охватил все операции упомянутых лиц и связанных с ними компаний с 23 июля 2023 года, когда банк перешел в государственную собственность, до сих пор.

Внутренний аудит подтвердил, что условия предоставления финансовых услуг соответствовали рыночным, а процессы обслуживания и договорные отношения осуществлялись в соответствии с требованиями законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины,

– говорится в заявлении наблюдательного совета.

В то же время в банке подчеркнули, что никогда не кредитовали и никаким другим образом не финансировали компании:

ООО "Файер Поинт";

ООО "Карпатнефтехим".

Результаты внутреннего аудита передали акционеру и регулятору на рассмотрение.

Вместе с тем наблюдательный совет "Сенс Банка" инициировал дополнительно внешнюю проверку деятельности с привлечением международной аудиторской компании, чтобы утолить общественный интерес к работе финучреждения. Результаты этой проверки тоже обещают обнародовать после завершения.

Заметьте! Внешний аудит должен оценить, насколько прозрачно принимал решения нынешний наблюдательный совет банка с момента его первого заседания 20 октября 2025 года.