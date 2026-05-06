Что известно о приватизации "Сенс Банка"?

Согласно словам украинского лидера, уже была определена необходимость провести приватизацию этого банка.

Владимир Зеленский Президент Украины Отдельно обсудили и работу государственных банков: нужна либерализация банковской сферы и расширение предпринимательских возможностей. Что касается "Сенс Банк", уже была определена необходимость провести приватизацию этого банка, и не должно быть никаких задержек в процессе приватизации: в этом году банк должен быть приватизирован.

О чем еще говорил президент с премьером?

В ближайшее время Кабмин проведет изменения на уровне заместителей министров.

Должна быть оперативно проведена перезагрузка определенных государственных предприятий.

Также нужен прозрачный и профессиональный конкурс на должность нового руководителя компании "Леса Украины".

Должен быть ускорен процесс изменений в государственных энергетических компаниях, прежде всего в "Энергоатоме".

Уже сформирован новый наблюдательный совет компании, и должно быть ускорено избрание наблюдательным советом нового руководителя компании – для этого есть все необходимые инструменты и полномочия,

– добавил Зеленский.

Напомним! Правительство назначило новый состав наблюдательного совета "Энергоатома" в начале 2026 года. Он состоит из семи членов. Независимыми членами являются Румина Велши, Лаура Гарбенчуте-Бакиене, Патрик Фрагман и Брис Буюон. Представителями от Украины являются заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив, председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин и государственный секретарь Министерства энергетики Украины Максим Малашкин.

Напомним, что "Сенс Банк" допускает, что информация в медиа вокруг так называемых "пленок Миндича" может создавать репутационные риски для банка и потенциально влиять на условия его будущей приватизации. Об этом писали в Интерфакс-Украина во вторник, 5 мая.

Отмечается, что банк работает в штатном режиме. Также он не фиксирует оттока клиентов.

Любая информация в медиа, независимо от уровня ее достоверности, может создавать репутационные риски для системно важного государственного банка, что потенциально может влиять на условия его будущей приватизации,

– отметили в банке на запрос "Интерфакс-Украина".

В то же время нардеп и глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал ситуацию вокруг банка.

он заявил, что кейс с "Сенс Банком" является очень показательным примером масштабной преступной схемы. Он назвал в частности этот кейс о создании организованной преступной группы, которая, используя должности в государственном банке, с молчаливого согласия регулятора и правоохранительных органов, в течение длительного времени осуществляла преступную деятельность, не только, но и, в частности, в игорном бизнесе".

Также стала известна позиция Юлии Свириденко относительно банка. Она сообщила, что отдельно ведётся работа Минфина совместно с Национальным банком Украины и другими причастными органами, которым поручено провести анализ эффективности работы органов управления "Сенс Банка", а также ускорить его приватизацию.

Банк должен быть приватизирован уже в этом году. При необходимости должны быть приняты и кадровые решения,

– написала Свириденко.

Важно! Также приоритетным для приватизации является Укргазбанк. Сейчас продолжаются соответствующие подготовительные процессы.

Что еще известно о действующей ситуации?

Кабинет Министров Украины принял решение о начале подготовки к продаже пакетов акций еще в 2025 году. Об этом в октябре сообщили в Министерстве финансов. Речь идет о пакетах акций в уставном капитале АО "Сенс Банк" и АБ "Укргазбанк".

В то же время медиа "Украинская правда" обнародовала вторую часть расшифровок так называемых "пленок Миндича". Журналисты проанализировали возможную роль бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака в схемах в "Сенс Банке".

В СМИ пишут, что группа лиц могла получить влияние на государственный "Сенс Банк" и химическое предприятие "Карпатнефтехим". Это делалось через связи с Тимуром Миндичем и Андреем Ермаком.