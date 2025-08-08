Почему остановил работу рудник в Чили?

Сейсмическая активность, из-за которой с 31 июля было приостановлено производство на руднике Эль-Теньенте – одной из крупнейших в мире – вероятнее всего, связана с горнодобывающими работами, а не с естественными причинами, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Инцидент стал серьезным потрясением для горнодобывающей отрасли Чили, где проектирование карьеров и рудников ведется с учетом частых, а порой и разрушительных землетрясений.

Кроме того, смертельный случай произошел в период, когда перебои с поставками во всем мире вынуждают металлургические предприятия сокращать выпуск рафинированной меди.

Важно! Рафинированная медь является важным металлом для перехода к "зеленой" энергетике.

Чилийская государственная компания Codelco подала запрос на разрешение возобновить работу части рудника, пока продолжается расследование причин происшествия.

Какие цены на металлы?

В пятницу, 8 августа, медь подорожала на 0,2%, до 9 707,50 доллара за тонну, увеличив недельный рост до 0,8%.

Железная руда подешевела на 0,5%, до 101,70 доллара за тонну, поскольку инвесторы ожидали сокращения производства стали в северных регионах Китая – крупнейшего мирового потребителя.