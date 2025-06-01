Как привлечь деньги в свою жизнь

Эзотерики считают, что деньги можно легко притянуть к себе, благодаря легкому ритуалу, пишет 24 Канал.

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Что нужно делать:

возьмите маркер красного или зеленого цвета;

закройте глаза и представьте, что именно вы хотите приобрести или иметь;

представьте, какая сумма денег вам нужна для покупки или реализации желания;

вслух четко проговорите свое желание и сумму;

после этого нарисуйте на запястье левой руки маркером цифру 9, а под ней небольшой знак бесконечности.

Важно этот ритуал проводить наедине. Необходимо почувствовать максимальный покой и сконцентрироваться.

Обратите внимание! Если вы не хотите, чтобы эти символы кто-то видел, сделайте "тайную записку". Ритуал такой же, но рисовать нужно на клочке бумаги. Эту записку необходимо носить с собой, например, в кошельке.