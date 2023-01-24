Американский регулятор оштрафовал Bloomberg на 5 миллионов долларов. Главная причина – представление информации в платном сервисе BVAL о стоимости ценных активов с фиксированной доходностью, которая водила клиентов в заблуждение.
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Bloomberg получил штраф в 5 миллионов долларов
В Комиссии по ценным бумагам и биржам США подчеркнули, что по крайней мере с 2016 до октября 2022 года Bloomberg не информировал клиентов сервиса BVAL, что в основе оценки некоторых активов с фиксированной доходностью может быть только один источник информации. К примеру, котировка брокера. Соответственно, это не соответствует методологии Bloomberg.
Американский регулятор также отметил, что Bloomberg играет очень важную роль для финансовых рынков и обязана предоставлять проверенную информацию своим клиентам о процессах ценообразования.
Мы будем привлекать поставщиков услуг, таких как Bloomberg, к ответственности за искажение информации, влияющей на инвесторов,
– заявили в Комиссии ценные бумаги и бирж США.
Компания согласилась выплатить штраф в размере 5 миллионов долларов, но в обмен на отсутствие необходимости признавать свою вину. Кроме того, у Bloomberg добровольно обязались прекратить практику, не соответствующую правилам и законодательству США, чтобы усовершенствовать работу сервиса BVAL.
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