Одним из главных лоббистов конфискации российских активов в пользу Украины стал глава Европейского Совета и бельгийский политический деятель Шарль Мишель. Он призвал членов блока продолжить обсуждение этого вопроса.
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Время для конфискации российских активов
Кроме того, европейский чиновник выразил надежду, что от лидеров ЕС "поступит определенный импульс" для этого процесса, пишет Financial Times. В частности, Шарль Мишель напомнил, что Европейский Союз заморозил активы центрального банка России примерно на 300 миллиардов долларов в рамках санкций против официальной Москвы после полномасштабного нападения на Украину.
Чиновник также заявил, что средства следует передать на помощь Украине. По его словам, в блоке рассматривают идею активного использования этих активов для получения прибыли, благодаря которой потом можно финансировать реконструкцию украинского государства.
Это вопрос справедливости и честности. Это должно быть сделано в соответствии с правовыми принципами, что совершенно очевидно,
– подчеркнул Шарль Мишель.
Что такое лоббированиеЭто целенаправленное легальное или нелегальное влияние на органы государственной власти и местного самоуправления, а также должностных лиц, направленное на них от имени другого лица, организации или группы.
Главный дипломат Европейского Союза Жозеф Боррель также предлагал использовать эти деньги для восстановления инфраструктуры в Украине, которую разрушили оккупанты. Согласно сентябрьским подсчетам официального Киева, Европейской комиссии и Всемирного банка, для реконструкции Украины нужно примерно 350 миллиардов евро.
Что о конфискации российских активов говорят в других странах:
- Напомним, что в Швейцарии недавно заявили о поддержке идеи с конфискацией замороженных российских активов в пользу Украины. Однако банковский сектор выступает против этого предложения;
- Стоит добавить, что по последним оценкам, в стране уже заморозили российские активы почти на 8 миллиардов долларов;
- В целом стоимость российских активов в Швейцарии оценивается в 150 миллиардов франков;
- В США также заявили, что вскоре Украина может начать получать конфискованные активы России. Речь идет о неделях и месяцах.