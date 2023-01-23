Евро начинает неделю с роста до максимума за 9 месяцев по отношению к доллару США. Одна из ключевых причин – ожидания дальнейших резких шагов Европейского центрального банка, связанных со ставкой.

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В США же ожидают, что Федеральный резерв перейдет к более мягкой монетарной политике. Напомним, что самое агрессивное поднятие базовых ставок стало важной основой для рекордно сильного доллара в 2022 году. Среди главных факторов – спад инфляции в стране.

Новый рекорд евро на рынке

По состоянию на 23 января 2023 года евро торгуется на уровне 1,0903 доллара. Предыдущий пик для валюты стран Еврозоны зафиксировали при курсе в 1,08875 доллара. По всей вероятности, денежная единица может достичь новой вершины. Речь идет о курсе на уровне 1,0936 доллара за евро, который зафиксировали в апреле 2022 года.

Такой динамике на рынке валют способствовали заявления представителя Европейского центрального банка. Чиновник сообщил, что регулятор поднимет ставку на 50 базисных пунктов и в феврале, и в марте. Более того, центробанк готов продолжать такую монетарную политику и в последующие месяцы.

Стоит добавить, что член Совета управляющих Европейского центрального банка и нидерландский экономист Клас Кнот – сторонник ястребиной политики среди ЕЦБ. Его комментарий восприняли как отступление от недавних сообщений, что европейский регулятор вернется к менее резким шагам со ставкой (25 пунктов) уже с марта.

Комментарии и прогноз от эксперта

Глава отдела валютной стратегии NAB Рэй Атрилл валютной стратегии добавил, если верить последним опросам, то США потеряли позицию лидера по уровню глобального роста. В то же время падение цен на газ на 60% с начала декабря помогло сократить негативный шок в контексте условий торговли для Еврозоны.

Эксперт также считает, что инфляция в США будет спадать быстрее, чем ожидается в Федеральном резерве. По мере развития такого сценария доллар может обесцениться еще больше в 2023 году. В то же время, он ожидает, что евро вырастет до 1,100 доллара уже в марте, а к концу года этот показатель достигнет 1,1700 доллара.