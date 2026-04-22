Шаги вместо копеек: когда Нацбанк возьмется за дизайн новых монет
- Нацбанк начнет работу над дизайном шагов после принятия парламентом законопроекта №14093 во втором чтении.
- Речь идет о возвращении исторического названия, которое использовали в денежном обращении более 100 лет назад.
В Нацбанке Украины ожидают, что парламент в ближайшее время примет законопроект №14093, который предусматривает переименование копейки на шаг. После этого сразу начнут работу над дизайном новых разменных монет.
Что известно о введении шагов?
Об этом во время панельной дискуссии "Денежное обращение. Собственная валюта" рассказал глава регулятора Андрей Пышный. По его словам, в украинском политикуме есть консенсус относительно отказа от колониального наследия в различных сферах, и теперь главное – как можно быстрее доработать документ, передает Укринформ.
Смотрите также Почему в Украине вводят шаги, что не так с копейками и какие деньги водились во времена Гетманщины
Пышный вспомнил, как при рассмотрении законопроекта в первом чтении в декабре 2025 года инициативу поддержали 264 нардепа, а против был только один голос.
Позже удалось убедить и профильный комитет Верховной Рады, который рекомендовал документ к рассмотрению во втором чтении.
Мы в ожидании: вот-вот он попадет в сессионный зал. Убежден, во втором чтении законопроект так же поддержит подавляющее большинство народных избранников,
– заявил глава Нацбанка.
И хотя никаких конкретных сроков он не назвал, но дал понять – следующий выпуск разменных монет в Украине уже будет касаться "шагов", а не "копеек".
Речь идет о возвращении исторического названия, которое использовали в денежном обращении во время Украинской революции 1917 – 1921 годов, закрепив на законодательном уровне. Во время чеканки шагов планируют сохранить историческую преемственность, соединив ее с современными технологиями.
Важно! Некоторое время старые и новые разменные монеты будут в обращении параллельно, а копейки будут изымать постепенно.
Ранее Пышный рассказывал, что шаги и копейки будут иметь одинаковые технические характеристики, например диаметр и вес.
Что еще стоит знать о монетах?
Напомним, с 1 октября 2025 года Нацбанк выводит из обращения монеты номиналом 10 копеек из-за ненужности в расчетах, процесс будет незаметным для граждан.
В июне 2026 года в Украине появится новая памятная монета. Серебряные 10 гривен посвященные 30-летию Конституции Украины.