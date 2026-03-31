Что известно о новинке?
Монета будет называться "30 лет Конституции Украины", сообщается в плане НБУ.
Номинал этой монеты будет – 10 гривен. Ее тираж – 10 000 штук.
Также известно, что:
- эту монету изготовят из серебра 925 пробы;
- вес – 31,1 грамма;
- диаметр – 38,6 миллиметра.
Важно! Серебро 925 пробы это означает, что в сплаве 92,5% – чистый металл. А еще 7,5% – примеси.
Эта монета станет частью серии "Украинское государство". Заметим, что она была начата еще в 2022 году.
Посвящена эта серия главным атрибутам и символам украинского государства. В частности, в нее уже вошли монеты:
- "Наш гимн";
- "Наш флаг";
- "Наш герб", сообщает НБУ.
Обратите внимание! Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года. Она вступила в силу с момента принятия.
Интересно, что в 2026 году серия "Украинское государство" будет пополнена несколькими экземплярами сразу. В частности, планируется выпуск трех монет под названием "К 35-летию Независимости Украины", они будут отличаться:
- материалом изготовления;
- тиражом;
- и категорией качества чеканки.
Что важно знать о памятных монетах Украины?
Памятные монеты не являются традиционной денежной единицей. Они в первую очередь призваны нести культурный код и сохранять выдающиеся события, фигуры, места Украины.
Изготавливаться такие монеты могут из различных материалов. В частности из недрагоценных и драгоценных металлов.
Для коллекционеров ценность такой монеты не определяется исключительно материалом изготовления. Важную роль играет редкость, то есть, ограниченность тиража и культурная ценность.
Обратите внимание! Памятные монеты можно использовать и для традиционных расчетов. Однако, в таком случае их ценность определяется исключительно номиналом, то есть, нумизматический "вес" тогда не учитывается.