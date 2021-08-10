Билеты в кино будут продавать за биткоины: какая сеть кинотеатров пошла на этот шаг

Самая большая сеть кинотеатров в мире AMC Entertainment начнет принимать биткоины в качестве платы за билеты в кино, если их будут покупать онлайн. Сделали это, чтобы повысить продажи во время пандемии.

Где будут продавать билеты за биткоины

Генеральный директор Адам Арон заявил, что покупка за биткоины станет возможной уже в конце 2021. Сейчас все кинотеатры сети в Соединенных Штатах Америки оснащают необходимой технологией. Именно в 593 точках в США можно будет приобрести билеты за криптовалюту.

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Заметим, что всего в сети более 1000 кинотеатров в США и Европе. В последней они известны посетителям под названиями Odeon, UCI Cinemas и Carmike Cinemas. В Украине же компания не представлена.



Сеть кинотеатров будет принимать биткойн / Фото GettyImages

Интересный тандем

Пользователи сетей отмечают интересный тандем между сетью кинотеатров AMC и биткоином, ведь обоих очень любят инвесторы.

Как и все сети кинотеатров, компания переживала тяжелые времена из-за карантина и была на грани банкротства. Но ее акции подорожали почти на 3000% за год благодаря активности мелких инвесторов с Reddit, сообщает Bloomberg.

В то же время биткоин достиг своего исторического максимума в апреле – более 63 тысяч долларов. И хотя он обвалился вдвое до июля, биткоин активно восстанавливает утраченное – 10 августа он стоит 46 000 долларов, по данным CoinMarketCap. А ведущий стратег Bloomberg Майк Макглоун даже прогнозирует биткоину новый максимум в 100 000 долларов.

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Не только кинотеатры

Tesla определенное время принимала биткоины в качестве оплаты за свои автомобили. Сейчас этого не делает из-за неэкологичности майнинга криптовалют. Но готова вернуться к этому способу оплаты как только разрешится проблема с негативным влиянием биткоина на окружающую среду.