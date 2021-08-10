В останньому випуску звіту Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) МакГлоун анонсував старт росту цифрових активів.

Цікаво Навчатися у найкращих: з яких успішних інвесторів та мільярдерів варто брати приклад

Біткойн, схоже, знайшов підтримку біля позначки 30 тисяч доларів, так само як це було на 4 тисячах доларів на початку 2019 року. Ми бачимо паралелі з тими подіями та, судячи з усього, біткойн цілком може досягти 100 тисяч доларів,

– пояснив МакГлоун.

На думку аналітика, тривале перебування біткойна нижче 20-тижневої ковзної середньої очистило його від "слабких" покупців. Тепер же є всі умови для росту ціни.

Чому біткойн ростиме

Пропозиція біткойна зменшується, адже з самого початку було передбачено, що його межа – 21 мільйон монет. Таке обмеження убезпечує криптовалюту від інфляції та навпаки сприяє росту ціни.

Разом з тим у світі все більше приймають біткойн. Зокрема, Сальвадор зробив біткойн офіційним платіжним засобом, а низка компаній дозволяють розплачуватися ним за товари та послуги.

Біткойн стає цифровим золотом, поки Ethereum розвивається як платформа для диджиталізації фінансів,

– зазначив старший стратег Bloomberg Intelligence.

Цікаво Мільйонер завдяки біткойну: скільки потрібно було вкласти грошей 1, 3 та 5 років тому

Ціна біткойна