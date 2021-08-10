В останньому випуску звіту Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) МакГлоун анонсував старт росту цифрових активів.
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Біткойн, схоже, знайшов підтримку біля позначки 30 тисяч доларів, так само як це було на 4 тисячах доларів на початку 2019 року. Ми бачимо паралелі з тими подіями та, судячи з усього, біткойн цілком може досягти 100 тисяч доларів,
– пояснив МакГлоун.
На думку аналітика, тривале перебування біткойна нижче 20-тижневої ковзної середньої очистило його від "слабких" покупців. Тепер же є всі умови для росту ціни.
Чому біткойн ростиме
- Пропозиція біткойна зменшується, адже з самого початку було передбачено, що його межа – 21 мільйон монет. Таке обмеження убезпечує криптовалюту від інфляції та навпаки сприяє росту ціни.
- Разом з тим у світі все більше приймають біткойн. Зокрема, Сальвадор зробив біткойн офіційним платіжним засобом, а низка компаній дозволяють розплачуватися ним за товари та послуги.
Біткойн стає цифровим золотом, поки Ethereum розвивається як платформа для диджиталізації фінансів,
– зазначив старший стратег Bloomberg Intelligence.
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Ціна біткойна
- Станом на 10 серпня біткойн торгується близько 46 тисяч доларів, за даними CoinMarketCap.
- Свого історичного максимуму біткойн досяг у квітні цього року – понад 63 тисячі доларів.