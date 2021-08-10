Где будут продавать билеты за биткоины

Генеральный директор Адам Арон заявил, что покупка за биткоины станет возможной уже в конце 2021 . Сейчас все кинотеатры сети в Соединенных Штатах Америки оснащают необходимой технологией. Именно в 593 точках в США можно будет приобрести билеты за криптовалюту.

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Заметим, что всего в сети более 1000 кинотеатров в США и Европе. В последней они известны посетителям под названиями Odeon, UCI Cinemas и Carmike Cinemas. В Украине же компания не представлена.



Сеть кинотеатров будет принимать биткойн / Фото GettyImages

Интересный тандем

Пользователи сетей отмечают интересный тандем между сетью кинотеатров AMC и биткоином, ведь обоих очень любят инвесторы.

Как и все сети кинотеатров, компания переживала тяжелые времена из-за карантина и была на грани банкротства. Но ее акции подорожали почти на 3000% за год благодаря активности мелких инвесторов с Reddit, сообщает Bloomberg .

В то же время биткоин достиг своего исторического максимума в апреле – более 63 тысяч долларов. И хотя он обвалился вдвое до июля, биткоин активно восстанавливает утраченное – 10 августа он стоит 46 000 долларов, по данным CoinMarketCap . А ведущий стратег Bloomberg Майк Макглоун даже прогнозирует биткоину новый максимум в 100 000 долларов .

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Не только кинотеатры