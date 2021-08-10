Где будут продавать билеты за биткоины
Генеральный директор Адам Арон заявил, что покупка за биткоины станет возможной уже в конце 2021. Сейчас все кинотеатры сети в Соединенных Штатах Америки оснащают необходимой технологией. Именно в 593 точках в США можно будет приобрести билеты за криптовалюту.
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Заметим, что всего в сети более 1000 кинотеатров в США и Европе. В последней они известны посетителям под названиями Odeon, UCI Cinemas и Carmike Cinemas. В Украине же компания не представлена.
Сеть кинотеатров будет принимать биткойн / Фото GettyImages
Интересный тандем
Пользователи сетей отмечают интересный тандем между сетью кинотеатров AMC и биткоином, ведь обоих очень любят инвесторы.
Как и все сети кинотеатров, компания переживала тяжелые времена из-за карантина и была на грани банкротства. Но ее акции подорожали почти на 3000% за год благодаря активности мелких инвесторов с Reddit, сообщает Bloomberg.
В то же время биткоин достиг своего исторического максимума в апреле – более 63 тысяч долларов. И хотя он обвалился вдвое до июля, биткоин активно восстанавливает утраченное – 10 августа он стоит 46 000 долларов, по данным CoinMarketCap. А ведущий стратег Bloomberg Майк Макглоун даже прогнозирует биткоину новый максимум в 100 000 долларов.
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Не только кинотеатры
Tesla определенное время принимала биткоины в качестве оплаты за свои автомобили. Сейчас этого не делает из-за неэкологичности майнинга криптовалют. Но готова вернуться к этому способу оплаты как только разрешится проблема с негативным влиянием биткоина на окружающую среду.