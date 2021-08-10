Де продаватимуть квитки за біткойни

Генеральний директор Адам Арон заявив, що купівля за біткойни стане можливою вже наприкінці 2021 року. Наразі всі кінотеатри мережі у Сполучених Штатах Америки оснащують необхідною технологією. Саме у 593 точках в США можна буде придбати квитки за криптовалюту.

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Зауважимо, що загалом у мережі понад 1 тисяча кінотеатрів у США та Європі. В останній вони відомі відвідувач під назвами Odeon, UCI Cinemas і Carmike Cinemas. В Україні ж компанія не представлена.



Найбільша мережа кінотеатрів прийматиме біткойн / Фото GettyImages

Цікавий тандем

Користувачі мереж зауважують цікавий тандем між мережею кінотеатрів AMC та біткойном, адже обидвох дуже полюбляють інвестори.

Як і всі мережі кінотеатрів, компанія переживала важкі часи через карантинні обмеження та була на межі банкрутства. Але її акції подорожчали майже на 3000% за рік завдяки активності дрібних інвесторів з Reddit, повідомляє Bloomberg.

Водночас біткойн досяг свого історичного максимуму у квітні – понад 63 тисяч доларів. І хоч він обвалився вдвічі до липня, біткойн активно відновлює втрачене – 10 серпня він коштує 46 тисяч доларів, за даними CoinMarketCap. А провідний стратег Bloomberg Майк МакГлоун навіть прогнозує біткойну новий максимум у 100 тисяч доларів.

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Не лише кінотеатри

Tesla певний час приймала біткойни як оплату за свої автомобілі. Зараз цього не робить через неекологічність майнінгу криптовалюти. Але готова повернутися до цього способу оплати як тільки розв'яжеться проблема з негативним впливом біткойна на довкілля.