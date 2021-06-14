За його словами, прихильники Tesla знову зможуть придбати автівки за біткойн, якщо майнери доведуть, що використовують чисту енергію та в розумних межах.

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Що цьому передувало

Техгігант у лютому повідомив про придбання біткойна на 1,5 мільярда доларів. Tesla заявила, що дозволить платити за свої продукти цифровою валютою. Проте, вже в середині травня ситуація кардинально змінилася. Компанія відмовилася від своєї послуги, обґрунтувавши це рішення шкодою майнінгу біткойна для навколишнього середовища.

Ми стурбовані швидким зростанням використання корисних копалин для видобутку біткойна і транзакцій, особливо вугілля, який має найнижчі викиди серед всіх видів палива,

– сказав Маск у травні.

Таким чином мільярдер відреагував на коментарі генеральної директорки південноафриканської компанії з фінансових послуг Sygnia Магди Вежицької. Бізнесвумен заявила, що твіти Маска про біткойн – це маніпулювання ринком, тож Комісія з цінних паперів і бірж США повинна почати розслідування за даними фактом.

Пости Маска у твіттер часто стають причиною змін на ринку криптовалюти. Після його останньої заяви вартість біткойна зросла на 10%. За даними CoinDesk, актуальна ціна криптовалюти становить майже 39 тисяч доларів за монету.

Вартість біткойна пішла вгору після заяви Маска / Інфографіка CoinDesk

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