Как выросла цена золота 9 декабря?

Спотовая стоимость золота выросла на 0,36%. Она достигла – 4 203,65 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Эксперты также ожидают, что вскоре будет очерчен путь более медленного смягчения монетарной политики. Этот фактор также влияет на цену золота.

Учитывая продолжающуюся геополитическую турбулентность, которая усиливает привлекательность драгоценного металла как безопасной гавани, и умеренные перспективы Федеральной резервной системы, которая остается под политическим давлением по снижению стоимости заимствований, путь наименьшего сопротивления для золота остается вверх,

– отметил аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста.

По мнению аналитика, золото может вернуться к уровню 4 300 долларов в ближайшее время. Это произойдет, если ФРС подтвердит ряд ожиданий.

Напомним, максимум стоимости золота в 2025 году, был установлен в октябре. Он составил – 4 381,21 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Обратите внимание! По состоянию на сейчас, известно, что ставка ФРС может снизиться на 25 базисных пунктов. Аналитики оценивают эту вероятность в – 89,4%.

Кроме этого, стоимость золота корректируется под влиянием:

ситуации на рынке труда США;

ожидаемого уровня инфляции ФРС;

улучшения потребительских настроений.

Что происходит с ценой на серебро сейчас?

Цена на серебро сегодня выросла на 0,74%. Она достигла – 58,56 доллара за унцию.

До конца года цены на серебро могут консолидироваться в широком диапазоне от 55 до 60 долларов в зависимости от того, как будут развиваться ожидания относительно монетарной политики,

– говорит старший стратег по финансовым рынкам Exness Дат Тонг.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы 9 декабря 2025 года?