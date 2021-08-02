В "сердце" польской полиции тайно майнили биткоин: причастны ли к этому правоохранители

В Главном управлении полиции Польши тайно майнили биткоин. Правоохранители подтвердили эту информацию, отметив, что "добычей" цифровых монет занималось гражданское лицо, а не полицейские.

Пресс-секретарь Главного управления полиции Польши Мариуш Чарка заявил, что гражданское лицо выбрало для майнинга биткоина здание полиции с целью кражи электричества.

К теме Страсти вокруг криптовалют: эксперты назвали главные преимущества денег будущего

В польской полиции тайно майнили биткоин

Инцидент произошел в Варшаве. Мариуш Чарка добавил, что правонарушитель не имел доступа к данным полиции, несмотря на то, что для майнинга биткоина использовали общую сеть Интернета Главного управления полиции. Представитель ведомства также отметил, что преступление было зафиксировано очень быстро, хотя он не указал точные временные рамки.

Майнинг криптовалют – это процесс во время которого компьютеры создают новые цифровые монеты и проверяют транзакции. Майнинг требует огромного количества энергии и составляет серьезный вред окружающей среде. Сегодня в мире набирает обороты тренд на экологическую добычу криптовалют . По данным CoinDesk , сейчас биткойн стоит чуть болеедолларов за монету.

Подозреваемый в краже электроэнергии был уволен. Прокуратура ведет собственное расследование. Кроме того, стало известно, что работу потерял еще один человек, который причастен к этому инциденту.

В польской полиции тайно майнили биткоин / Фото Unsplash