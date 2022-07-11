Французский бренд Sephora, принадлежащий корпорации миллиардера Бернара Арно LMHV, продаст свое дочернее предприятие местному генеральному директору сети. Таким образом, присоединилась к потоку иностранных бизнесов с рынка государства-агрессора.

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Французская Sephora полностью уходит из россии

В России под брендом Sephora работало 88 магазинов с 1200 работниками. Теперь они будут функционировать как “Ile de Beaute” – местная сеть, которая была приобретена в 2016 году, через несколько лет после начальных инвестиций. Интересно, что компания начала проводить ребрендинг своих магазинов в России в 2018 году и делать это до 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.

В Sephora сообщили, что перед тем как завершить все процессы с этим соглашением, стороны должны получить разрешение соответствующих органов, в том числе антимонопольных. Цены сделки они не разглашают.

Магазины Sephora, с начала марта 2022 года, были закрыты. В это время LVMH и другие люксовые бренды сообщили о приостановлении своей деятельности на территории государства-агрессора после полномасштабного вторжения России в Украину.

Любопытно! На момент создания этого материала, стоимость акций компании LVMH колеблется на уровне 604,30 евро за штуку, согласно данным Yahoo!Finance. Рыночная капитализация французской корпорации составляет 304,1 миллиарда долларов. Тогда как личное состояние Берна Арно Bloomberg оценивает в 129 миллиардов долларов.

В тот же месяц компания Бернара Арно заявила, что в целом имеет в россии 124 магазина да 3500 работников. В то же время ряд топовых европейских брендов заявили о временном закрытии своих магазинов на территории государства-агрессора. Главная причина – агрессия россии против Украины и санкции США и ЕС. Среди них:

Burberry,

Hermes,

Richemont (владеет Cartier),

Керинг,

Chanel.

Кроме того, планы по закону, позволяющему россии конфисковать активы иностранных компаний и привлекать к уголовной ответственности, побудили некоторые компании ускорить выход с русского рынка. Например, речь идет о Nike. Бренд решил покинуть государство-агрессора в июне после приостановления своей деятельности в марте.

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