Французский бренд Sephora, принадлежащий корпорации миллиардера Бернара Арно LMHV, продаст свое дочернее предприятие местному генеральному директору сети. Таким образом, присоединилась к потоку иностранных бизнесов с рынка государства-агрессора.
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Французская Sephora полностью уходит из россии
В России под брендом Sephora работало 88 магазинов с 1200 работниками. Теперь они будут функционировать как “Ile de Beaute” – местная сеть, которая была приобретена в 2016 году, через несколько лет после начальных инвестиций. Интересно, что компания начала проводить ребрендинг своих магазинов в России в 2018 году и делать это до 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.
В Sephora сообщили, что перед тем как завершить все процессы с этим соглашением, стороны должны получить разрешение соответствующих органов, в том числе антимонопольных. Цены сделки они не разглашают.
Магазины Sephora, с начала марта 2022 года, были закрыты. В это время LVMH и другие люксовые бренды сообщили о приостановлении своей деятельности на территории государства-агрессора после полномасштабного вторжения России в Украину.
В тот же месяц компания Бернара Арно заявила, что в целом имеет в россии 124 магазина да 3500 работников. В то же время ряд топовых европейских брендов заявили о временном закрытии своих магазинов на территории государства-агрессора. Главная причина – агрессия россии против Украины и санкции США и ЕС. Среди них:
- Burberry,
- Hermes,
- Richemont (владеет Cartier),
- Керинг,
- Chanel.
Кроме того, планы по закону, позволяющему россии конфисковать активы иностранных компаний и привлекать к уголовной ответственности, побудили некоторые компании ускорить выход с русского рынка. Например, речь идет о Nike. Бренд решил покинуть государство-агрессора в июне после приостановления своей деятельности в марте.
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