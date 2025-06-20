Что известно и как выглядит монета, посвященная Мыколе Хвылевому

Номинал посвященных Мыколе Хвылевому и Юлиану Шполу монет равен 5 гривен, а купить их можно за 177 и 176 гривен соответственно, сообщает 24 Канал со ссылкой на интернет-магазин НБУ.

Мыкола Хвылевой (настоящее имя – Фитилев) – выдающийся деятель украинского культурного возрождения, один из основоположников постреволюционной прозы, поэт и публицист.

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Реверс монеты, посвященной Мыколе Хвылевому / Фото НБУ

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Мыколы Хвылевого. Композиция символизирует борьбу художника с тоталитарной системой: его лицо словно заточено среди каменных глыб, олицетворяющих попытки режима стереть память о нем.

Аверс монет, посвященных Мыколе Хвылевому и Юлиану Шполу / Фото НБУ

На аверсе монеты стилизовано подано слово "СЛОВО" – название харьковского литературного центра 1930-х годов. В фактуре букв угадываются колоски озимой пшеницы, символизирующие молодое поколение художников, чьи жизнь и творчество были уничтожены тоталитарной властью.

Что известно и как выглядит монета, посвященная Юлиану Шполу

Юлиан Шпол (настоящее имя – Михаил Яловой) – украинский писатель, поэт, драматург и киносценарист, одна из ключевых фигур литературной жизни 1920-1930-х годов. Он возглавлял ВАПЛИТЕ (Свободную академию пролетарской литературы) и был автором первого украинского формалистического романа – "Золотые лисята".

Реверс монеты, посвященной Юлиану Шполу / Фото НБУ

На реверсе монеты на зеркальном фоне представлен стилизованный портрет Юлиана Шпола, который постепенно подвергается коррозии времени и забвения, но не исчезает полностью, символизируя неистребимое наследие художника. Аверс идентичен монете, посвященной Хвылевому.