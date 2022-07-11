Французький бренд Sephora, який належить корпорації мільярдера Бернара Арно LMHV, продасть своє дочірнє підприємство місцевому генеральному директору мережі. Таким чином, приєдналася до потоку іноземних бізнесів з ринку держави-агресорки.

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Французька Sephora повністю йде з росії

У росії під брендом Sephora працювало 88 магазинів з 1200 працівниками. Відтепер вони будуть функціонувати як “Ile de Beaute” – місцева мережа, яка була придбана у 2016 році, за кілька років після початкових інвестицій. Цікаво, що компанія почала проводити ребрендинг своїх магазинів у росії у 2018 році й робити це до 2020 року, коли почалася пандемія коронавірусу.

У Sephora повідомили, що перед тим як завершити усі процеси з цією угодою, сторони мають отримати дозвіл відповідних органів, у тому числі антимонопольних. Ціну угоди вони не розголошують.

Магазини Sephora, які з початку березня 2022 року були закриті. Саме тоді LVMH та інші люксові бренди повідомили про призупинення свої діяльності на території держави-агресорки після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Цікаво! На момент створення цього матеріалу, вартість акцій компанії LVMH коливається на рівні 604,30 євро за штуку, згідно з даними Yahoo!Finance. Ринкова капіталізація французької корпорації становить 304,1 мільярда доларів. Тоді як особисті статки Берна Арно Bloomberg оцінює у 129 мільярдів доларів.

Того ж місяця компанія Бернара Арно заявила, що загалом має у росії 124 магазини та 3500 працівників. Водночас низка топових європейських брендів заявили про тимчасове закриття своїх магазинів на території держави-агресорки. Головна причина – агресія росії проти України та санкції США та ЄС. Серед них:

Burberry,

Hermes,

Richemont (володіє Cartier),

Kering,

Chanel.

Крім того, плани щодо закону, який дозволяє росії конфіскувати активи іноземних компаній й притягати до кримінальної відповідальності, спонукали деякі компанії прискорити вихід з російського ринку. Для прикладу, йдеться про Nike. Бренд вирішив покинути державу-агресорку у червні після призупинення своєї діяльності в березні.

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