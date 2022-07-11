Суд обязал гонконгского бизнесмена ликвидировать свою холдинговую компанию Silver Starlight Ltd. Представитель бывшего миллиардера заявил, что он будет подавать апелляцию в суд.

Стоит внимания Илон Маск отказался от приобретения Twitter: почему и как это повлияло на акции компании

Титана рынка недвижимости суд обязал начать процедуру банкротства

Дело в том, что Пан Сутонг и его фирма не выплатили кредиторам 8 миллиардов гонконгских долларов или 1 миллиард долларов США, которые должны были выплачиваться в 2019 году. Среди кредиторов, в том числе China Citic Bank.

В прошлом Пан Сутонг был в рейтинге самых богатых людей Азии. Однако ситуация резко изменилась после стремительного обвала акций его компании Goldin Financial на фоне коллапса на рынке недвижимости. Таким образом, бизнесмен потерял большинство его капитала в размере 27 миллиардов долларов:

По крайней мере, именно так в 2015 году оценивали состояние бизнесмена. Он тогда также был среди 4 самых богатых людей Азии , пишет Bloomberg;

, пишет Bloomberg; В то же время в 2021 году издание Forbes оценивало капитал мужчины в 1,8 миллиарда долларов.

К теме! В июне Пан Сутонг ушел с поста главы правления и главы компании Goldin Financial после провала продажи флагманского небоскреба фирмы.

Еще два подразделения, связанные с Citic Bank, присоединились к китайскому кредитору в петиции против гонконгского бизнесмена и компании Silver Starlight. В мае подразделение Bank of China также подало заявление о банкротстве Пана. Рассмотрение дела запланировано на 2 августа.

Пан Сутонг и его корпорация Goldin Financial с мая 2017 года по сентябрь 2020 года накопили долг на сумму около 38 миллиардов гонконгских долларов за четыре объекта недвижимости в городе, согласно биржевым документам и данным, собранным Bloomberg.

Интересно – пресс-конференция лидеров Украины и Нидерландов: смотреть видео