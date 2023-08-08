Сколько стоит нефть

В понедельник, 7 августа 2023 года, нефть Brent торговалась на уровне 85,34 доллара за баррель. Сырье потеряло за день на 0,90 доллара или 1,04%.

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Бренд нефти West Texas Intermediate завершил сегодняшнюю торговую сессию с ценой на уровне 81,94 доллара за баррель. Американское сырье подешевело на 0,88 доллара или 1,06%, сообщает издание Reuters.

Актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях, согласно данным Bloomberg:

Нефть Brent стоит 85,91 доллара за баррель (-0,38%);

за баррель (-0,38%); Марка WTI торгуется на уровне 81,94 доллара за баррель (-1,06%).

Актуально! Россия в 2023 году получит дополнительные 11 миллиардов долларов, в частности, от экспорта нефти, газа и даже несмотря на санкционные ограничения Запада. Также этому будет способствовать длительное обесценивание рубля.

Что происходит на рынке

Нефть начала новую неделю с обесценивания. Эталонные марки нефти подешевели во время торгов в среднем на 1%. Одна из ключевых причин такого падения цен – опасения относительно недостаточного спроса на рынке.

Инвесторы ожидают, что две крупнейшие экономики мира – США и Китай – в дальнейшем могут нуждаться в меньших объемах нефти. Напомним, что последние шесть недель подряд цены на нефть росли, пишет издание, пишет Reuters.

Кроме того, рост доллара также играет немаловажную роль для покупателей, владеющих другими валютами. В таких условиях нефть для них становится дороже.