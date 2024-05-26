Йеллен добавила, что речь идет о вторичных санкциях против кредиторов. По ее данным, европейские банки сталкиваются со все большими рисками, продолжая работать на российском рынке.

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Йеллен рассказала о вероятном усилении санкций против банков

Глава Минфина заявила, что в США рассматривают потенциальное усиление санкционных ограничений против банков, которые продолжают вести бизнес в России. В то же время чиновница не назвала ни одного банка, которого могут касаться санкции, а также не раскрыла никаких деталей.

В кулуарах саммита G7 Йеллен добавила, что санкции против банков могут ввести только, "если для этого будет причина, но работа в России создает очень много рисков".

К теме! В России во второй половине мая арестовали активы немецкого Deutsche Bank, который ранее сотрудничал с "Газпромом". До этого суд заблокировал все счета JPMorgan в России.

Кроме того, Джанет Йеллен спросили, хотела бы она, чтобы австрийский Raiffeisen Bank International и итальянский банк UniCredit вышли с российского рынка. Американская чиновница ответила, что считает, что руководство банков посоветовало максимально осторожно вести бизнес в России.