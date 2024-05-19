Решение об аресте активов немецкого банка принял арбитражный суд Санкт-Петербурга. Речь идет также об имуществе, счета и акции кредитора.
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В России арестовали активы немецкого банка
Иск против немецкого банка подала петербургская компания "РусХимАльянс", совместным предприятием,, которое на 50% принадлежит российской корпорации "Газпром". В результате "Дойче Банк" больше не имеет права распоряжаться своей 100% долей в уставном капитале российской дочерней компании, а также ООО "Технологический центр Дойче Банка".
Стоит добавить, что Deutsche Bank был одним из поручителей по контракту "РусХимАльянса", турецкой Renaissance Heavy Industries и немецкой компании Linde на строительство завода в Усть-Луге для переработки газа.
Общую сумму активов, на которые наложили арест в России, оценивают в 238,6 миллиона евро или 259 миллиона долларов. У Deutsche Bank сообщили, что уже выделил значительные средства на это дело – примерно 260 миллионов евро.
Кроме того, в банке заявили, что им необходимо посмотреть, как российские суды реализуют этот иск, а также оценить немедленное операционное влияние в России. Ранее по этому же делу суд в России принял решение об аресте активов банка UniCredit.
Напомним, что в конце апреля суд заблокировал все счета JPMorgan в России. Это решение касается и счетов дочерних компаний банка. Иск против американского кредитора подал государственный ВТБ.