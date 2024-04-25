В суд обратился государственный российский банк ВТБ. Таким образом, кредитор пытается вернуть заблокированные за рубежом средства после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Россия арестовала счета JPMorgan

Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял решение о блокировании всех счетов JPMorgan в России. Это решение касается и счетов дочерних компаний банка. Однако суд не арестовал ценные бумаги и имущество, принадлежащее фондам JP Morgan, а также домен jpmorgan.ru.

Интересно, что JPMorgan на прошлой неделе подал иск против ВТБ в суд в Нью-Йорке. Главное требование американского кредитора – это прекращение попыток вернуть 439,5 миллиона долларов со счета, который заблокировали в США. Кроме того, указывают, что после начала полномасштабной войны России в Украине против ВТБ ввели санкции.

Важно! В JPMorgan отметили, что возврат средств российскому банку ВТБ невозможен в связи с нормами американского законодательства.

Далее – больше! Представители JPMorgan в жалобе, которую подали в федеральный суд Манхэттена в апреле, назвали попытку ВТБ вернуть деньги в России "вопиющим нарушением" соглашения о рассмотрении споров в Нью-Йорке.