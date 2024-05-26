Єллен додала, що йдеться про вторинні санкції проти кредиторів. За її даними, європейські банки стикаються з дедалі більшими ризиками, продовжуючи працювати на російському ринку.

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Єллен розповіла про ймовірне посилення санкції проти банків

Очільниця Мінфіну заявила, що у США розглядають потенційне посилення санкційних обмежень проти банків, які продовжують вести бізнес у Росії. Водночас чиновниця не назвала жодного банку, якого можуть стосуватися санкції, а також не розкрила ніяких деталей.

У кулуарах саміту G7 Єллен додала, що санкції проти банків можуть запровадити лише, "якщо для цього буде причина, але робота у Росії створює дуже багато ризиків".

До теми! У Росії у другій половині травня арештували активи німецького Deutsche Bank, який раніше співпрацював з "Газпромом". До цього суд заблокував усі рахунки JPMorgan у Росії.

Крім того, Джанет Єллен запитали, чи хотіла б вона, щоб австрійський Raiffeisen Bank International та італійський банк UniCredit вийшли з російського ринку. Американська чиновниця відповіла, що вважає що керівництво банків порадило максимально обережно вести бізнес у Росії.