Великобритания призывает снизить ценовой потолок на российскую нефть

Великобритания стремится усилить давление на Владимира Путина. Главная цель – это завершение войны в Украине. Страна призывает G7 пересмотреть ценовой потолок на российскую нефть, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В Великобритании отмечают, что именно сейчас необходимо давление на военную машину России. Мол, Владимир Путин не имел адекватной реакции на предложения президента Украины Владимира Зеленского о встречах, так и попытки посредничества для прекращения войны.

Что известно о G7 Это неформальный международный клуб развитых индустриальных стран Запада. В "Большую семерку" входят Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и США. Еврокомиссия имеет в G7 статус наблюдателя.

На фоне этого страны G7 рассматривают возможность снижения ценового потолка на российскую нефть. Это позволит ограничить возможности России получать финансы для продолжения войны против Украины. Напомним, что ценовой потолок на российскую нефть ввели в конце 2022 года на уровне 60 долларов за баррель. Также при текущих условиях, грузы с российской нефтью можно страховать и перевозить, если ее приобрели ниже предельной цены.

Напомним, что Украина также призвала снизить ценовой потолок на российскую нефть. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что "разумная" цена на нефть из России – это 30 долларов за баррель.

В частности, канцлер британского казначейства Рэйчел Ривз сообщила, что Лондон стремится договориться об оперативной корректировке ценового потолка на нефть из России в сторону снижения, отметив, что сейчас настал подходящий момент для этого шага. Кроме того, чиновница обратилась к странам G7 объединиться ради "обеспечения справедливого и прочного мира".