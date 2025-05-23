Фермер во Франции нашел 150 тонн золота

Гражданин Франции Мишель Дюпон обнаружил на своей территории примерно 150 тонн золота. Земельный участок фермера расположен на юго-востоке Франции, вблизи Швейцарии и Италии, пишет 24 Канал со ссылкой на La Grada Online.

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Запасы золота, которые обнаружил фермер, оценили в 4 миллиарда евро (4,46 миллиарда долларов). Интересно, что власти Франции запретили мужчине продолжать раскопки месторождения. Ведь по законам страны все золото, которые нашли принадлежит государству.

Важно! Это условие действует даже, если драгоценный металл обнаружили на частной территории. На сегодня фермер должен ждать решения властей относительно месторождения золота и результатов всех экспертиз.

Напомним, что спрос на золото в последние годы существенно вырос. Это способствовало стремительному росту цен на золото. Например, цена золота в 2025 году пересекла отметку в 3500 долларов за унцию, установив рекорд. На момент создания этого материала цена золота колеблется на уровне 3330 долларов за унцию, по данным Всемирного совета по золоту. Кроме того, Китай в апреле купил рекордные объемы золота за 11 месяцев.