Не только медь: на каком ломе можно больше всего заработать в мае

Старый металл во дворе или в гараже – это не просто хлам, а возможность подзаработать для каждого украинца. Причем пригодятся не только крупные вещи, ведь даже мелкие детали или сломанную технику иногда тоже можно сдать.

На чем можно больше всего заработать?

Выгода зависит от типа металла, его чистоты и спроса на рынке. Какой лом принесет наибольший доход в мае – далее в материале.

Стоит отметить, что ситуация может существенно отличаться в зависимости от региона и даже конкретного пункта приема.

Ресурс Metalolom.biz.ua регулярно отслеживает такие данные по всей стране, и рассчитывает средние цены. По его данным, по состоянию на начало мая больше всего украинцы могут заработать на цветном металле.

Среди рекордсменов списка для лома – молибден (более 1 600 гривен за килограмм), олово (1 400 гривен), вольфрам (710 гривен) и никель (400 гривен).

Однако немало можно получить и за "доступные" металлы, найти которые в собственном гараже или во дворе шансов значительно больше:

медь – от 410 до 490 гривен за килограмм (правда, стружка и кабель могут обойтись дешевле);

латунь – от 225 до 273 гривен за килограмм (включая радиаторы);

бронза – от 260 до 265 гривен за килограмм.

Не стоит оставлять без внимания разные виды баббита. Если за БН или Б16 большая выручка "не светит" (в среднем 150 и 250 гривен за килограмм), то за Б83 можно получить значительно больше.

Например, килограмм сплава без соответствия ГОСТ принесет вам в пределах 600 гривен, тогда как сертифицированный – около 900 гривен.

Где можно искать лом?

Лом часто буквально лежит у вас под ногами – в гараже, во дворе или где-то в кладовке. Старый инструмент, сломанная техника и остатки после ремонта годами зря пылятся.

Например, медь "прячется" в старых телевизорах, холодильниках, кондиционерах, а также в автомобильных деталях. Кроме того, в пунктах приема ждут провода и кабели, а иногда даже старые монеты или бывшую в употреблении металлическую посуду.

Обратите внимание! По законодательству Украины, запрещено сдавать лом, происходящий из государственной и коммунальной собственности, а также опасные предметы, например закрытые емкости с неизвестными веществами, взрывоопасные вещи и тому подобное.

Наказание за нарушение предусмотрено статьей 164-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях – штрафы от 8 500 до 17 000 гривен для предпринимателей. Речь идет о несоблюдении правил осуществления операций с ломом, в частности работу с металлом сомнительного происхождения.

Как сдать лом с большей выгодой?