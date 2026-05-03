Где можно найти латунь?

Залежей латуни в природе не существует. Она является сплавом меди и цинка, поэтому высоко ценится среди заготовителей лома, пишет МеталлоломКиев.

Смотрите также Этот металл подорожает больше, чем ожидалось в 2026 году

Из-за ее универсальности и устойчивости к коррозии латунь широко используют в различных отраслях:

машино– и судостроении;

в бижутерии;

в производстве сантехники;

даже в изготовлении церковной утвари.

Поэтому латунь можно найти в большом количестве бытовых и промышленных изделий – старых смесителях, кранах, трубах, деталях сантехники, радиаторах, электронных компонентах, дверной фурнитуре, элементах оборудования и даже музыкальных инструментах.

Из-за своей износостойкости латунь получила название "вечный металл". Со временем изделия из латуни почти не теряют свой первоначальный вид и сохраняют качество.

Сколько стоит килограмм латуни в мае?

Стоимость латунного лома формируется в зависимости от нескольких факторов. Прежде всего на формирование цены:

объем материала, который сдает клиент на лом;

качество лома (наличие примесей в металле, содержание меди в сплаве);

вид лома латуни (латунная стружка, латунные радиаторы и т.д.).

Также большое значение имеет состояние изделий. Более низкую цену могут предложить за металл с примесями, следами краски, пластика, резины, грязи или коррозии. Если же латунь хорошо очищена и отсортирована, заработать можно больше.

Также на цену влияет регион, логистика и спрос конкретных предприятий на сырье.

Средняя стоимость латуни в Украине сейчас составляет 238,93 гривны за килограмм, по данным Metalolom.biz.ua.

Фото: Цены на лом латуни / Metalolom.biz.ua.

Цены на лом латуни латуни в Украине в зависимости от области колеблются так:

Киевская область – 180 – 230 гривны за килограмм;

Запорожская область – 260 – 273 гривны;

Винницкая область – 230 – 245 гривны;

Львовская область – 240 – 260 грн;

Днепропетровская область – 220 – 250 гривны;

Одесская область – 240 – 260 гривны;

Сумская область – 208 – 225 гривны;

Харьковская область – 242 – 270 гривны.

Таким образом, самые выгодные предложения можно найти в Запорожской и Харьковской областях.

Как подготовить латунь, чтобы получить больше денег?

Чтобы увеличить прибыль, перед продажей металл стоит правильно подготовить.

Эксперты советуют очистить латунные изделия от всего, что не подлежит переплавке: пластика, резиновых вставок, изоляции, краски, пыли и других посторонних материалов.

Кроме того, желательно отсортировать латунь отдельно от других металлов. Хотя это могут сделать и в пункте приема, предварительная сортировка часто позволяет избежать дополнительных отчислений и ускоряет оценку.

Если человек сдает большую партию металла, стоит сравнить цены в нескольких пунктах приема, ведь разница в тарифах может быть ощутимой.

Важно! Еще больше можно заработать на ломе меди. Дело в том, что, по прогнозам аналитиков, к 2030 годам спрос на этот металл превысит добычу. А стратег по базовым металлам финансовой группы Marex Аластер Мунро рассказал, что в 2026 году прогнозируют структурный дефицит меди в мире.

Какие цены на медь в Украине?

В апреле средняя цена лома меди в Украине превышает 400 гривен за килограмм, однако цена отдельных видов металла может быть значительно выше – иногда более 500 гривен за килограмм. Дороже всего обычно оценивают более качественное и чистое сырье.

На формирование стоимости меди влияет ряд факторов, среди которых спрос на рынке, общая ситуация в сфере металлургии, а также политические и геополитические процессы. Кроме этого, дороже могут стоить редкие виды меди, которые имеют особые свойства или используются в специфических отраслях.

В пунктах приема при оценке лома также учитывают его состояние и объем. В частности, значение имеет наличие загрязнений, примесей или посторонних материалов, которые могут снизить цену. В то же время за большие партии металла часто предлагают более выгодные условия и более высокую оплату.