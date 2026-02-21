Список возглавила не Швейцария: какие банки считают самыми надежными в мире

Когда речь идет о самых безопасных банках мира, представление многих до сих пор автоматически ведет к Швейцарии – стране банковской тайны и "тихой гавани" для капитала. Однако современная глобальная финансовая система несколько вышла за пределы этого стереотипа.

Какие банки считают самыми надежными в мире?

Журнал Global Finance уже опубликовал свой ежегодный рейтинг. Какие организации возглавили список и что о них известно – читайте в материале.

Смотрите также Военные облигации, депозиты или золото: какие инвестиции работают в 2026 году и что дает наибольший доход

Глобальный банковский сектор сейчас работает в условиях повышенной неопределенности – экономики штормит из-за тарифной политики США, а жесткая конкуренция заставляет финансовые учреждения пересматривать свои стратегии и бизнес-модели. Однако это не помешало экспертам создать рейтинг из 100 самых надежных банков в мире за 2025 год.

№1 – Кредитное учреждение для восстановления, KFW (Германия)

На первом месте оказался государственный банк немецкого правительства. Он является лидером среди банков, способствующих экономическому развитию страны, а также Европы и мира.

По данным украинского Минфина, сфера деятельности KfW – это поддержка малого и среднего бизнеса, строительство и энергосбережение, охрана окружающей среды, финансирование социальной инфраструктуры (водоснабжение, энергоснабжение, образование, здравоохранение), экспортное и проектное финансирование и тому подобное.

№2 – Zuercher Kantonalbank (Швейцария)

(Швейцария) №3 – BNG Bank (Нидерланды)

(Нидерланды) №4 – Landwirtschaftliche Rentenbank (Германия)

(Германия) №5 – L-Bank (Германия)

(Германия) №6 – Nederlandse Waterschapsbank (Нидерланды)

(Нидерланды) №7 – Kommunalbanken (Норвегия)

(Норвегия) №8 – Basler Kantonalbank (Швейцария)

(Швейцария) №9 – NRW.BANK (Германия)

(Германия) №10 – Swedish Export Credit Corporation (Швеция)

Важно! Рейтинг не является рекомендацией по покупке, продаже или удержанию ценных бумаг.

Что стоит знать о банках в Украине?