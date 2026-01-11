Какие страны покупали золото больше всего в 2025 году?
Согласно анализу инвестиционной компании ING, в 2025 году центробанки оставались ключевыми покупателями золота, сообщает 24 Канал.
В III квартале 2025 года они увеличили темпы покупки, хотя до этого закупки были замедленными. За квартал банки купили 220 тонн золота, что больше на 28%.
- Крупнейшим покупателем золота стал Национальный банк Казахстана в III квартале, а вот Центробанк Бразилии впервые с 2021 года добавил золото в свои резервы.
- Если проанализировать общий показатель, что в 2025 году крупнейшим покупателем золота была Польша – 67 тонн. Соответственно после нее в рейтинге идут Азербайджан, Казахстан, Китай и Турция.
Кроме того, центробанк Южной Кореи рассматривает возможность покупки золота для пополнения своих резервов впервые с 2013 года.
Похожее заявление о золотых запасах сделал президент Сербии, который добавил, что страна может удвоить свои запасы до 100 тонн золота до 2030 года. А вот на Филиппинах заявляют, что центробанку наоборот нужно продать часть избыточных золотых запасов, которые есть сейчас в стране.
Какие страны обладают наибольшим количеством
По данным World Gold Council, первая тройка лидеров, которые имеют наибольшее количество золотых запасов являются США, Германия и Италия. В то же время в первую пятерку до сих пор входит Россия, а показатели Китая даже меньше, чем российские.
Таким образом, десятка стран, владеющих этим драгоценным металлом, выглядит так:
- США – 8 133,46 тонны,
- Германия – 3 351,53 тонны,
- Италия – 2 451,84 тонны,
- Франция – 2 436,97 тонны,
- Россия – 2 335,85 тонны,
- Китай – 2 303,51 тонны,
- Швейцария – 1 040 тонн,
- Индия – 880,18 тонны,
- Япония – 845,97 тонны,
- Польша – 515,34 тонны.
Интересно, что за 2024 год в страны, которые больше всего увеличили свои золотые резервы, вошли: Польша с показателем в 89,54 тонны, Турция – с 77,41 тонны, Индия – 72,60 тонны, Китай – 44,17 тонны, а также Чешская Республика – 20,50 тонны.
Есть ли в Украине залежи золота?
Больше всего доля золотых запасов Украины сосредоточена в регионе Украинского щита, где в 6 месторождениях известно о 75 – 80% всех золотых запасов Украины. Кроме того, на этой территории могут быть еще и неизвестные месторождения.
Зато Карпатская золотоносная провинция содержит примерно 15% от всех запасов. Речь идет о месторождениях Мужиевское, Береговское и Сауляк. А вот Донбасская золоторудная провинция имеет около 10% запасов золота, но показатель не окончательный, ведь регион имеет немало перспектив.
В целом потенциал Украины по золоту оценивают в почти 3 000 тонн, из которых около 2 400 тонн могут быть на территории Украинского щита, 400 тонн – на Донбассе, а 55 тонн – в Карпатах. Есть перспективы и на шельфе Черного и Азовского морей, но они пока не изучены.