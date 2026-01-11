Какие страны покупали золото больше всего в 2025 году?

Согласно анализу инвестиционной компании ING, в 2025 году центробанки оставались ключевыми покупателями золота, сообщает 24 Канал.

В III квартале 2025 года они увеличили темпы покупки, хотя до этого закупки были замедленными. За квартал банки купили 220 тонн золота, что больше на 28%.

Крупнейшим покупателем золота стал Национальный банк Казахстана в III квартале, а вот Центробанк Бразилии впервые с 2021 года добавил золото в свои резервы.

Если проанализировать общий показатель, что в 2025 году крупнейшим покупателем золота была Польша – 67 тонн. Соответственно после нее в рейтинге идут Азербайджан, Казахстан, Китай и Турция.

Кроме того, центробанк Южной Кореи рассматривает возможность покупки золота для пополнения своих резервов впервые с 2013 года.

Похожее заявление о золотых запасах сделал президент Сербии, который добавил, что страна может удвоить свои запасы до 100 тонн золота до 2030 года. А вот на Филиппинах заявляют, что центробанку наоборот нужно продать часть избыточных золотых запасов, которые есть сейчас в стране.

Какие страны обладают наибольшим количеством

По данным World Gold Council, первая тройка лидеров, которые имеют наибольшее количество золотых запасов являются США, Германия и Италия. В то же время в первую пятерку до сих пор входит Россия, а показатели Китая даже меньше, чем российские.

Таким образом, десятка стран, владеющих этим драгоценным металлом, выглядит так:

США – 8 133,46 тонны,

Германия – 3 351,53 тонны,

Италия – 2 451,84 тонны,

Франция – 2 436,97 тонны,

Россия – 2 335,85 тонны,

Китай – 2 303,51 тонны,

Швейцария – 1 040 тонн,

Индия – 880,18 тонны,

Япония – 845,97 тонны,

Польша – 515,34 тонны.

Интересно, что за 2024 год в страны, которые больше всего увеличили свои золотые резервы, вошли: Польша с показателем в 89,54 тонны, Турция – с 77,41 тонны, Индия – 72,60 тонны, Китай – 44,17 тонны, а также Чешская Республика – 20,50 тонны.

Есть ли в Украине залежи золота?