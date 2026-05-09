Почему банк может списать все деньги?

После ареста банковского счета финансовое учреждение может полностью списать все средства с него, чтобы покрыть долги владельца, пишет специализированный сайт Advokat Market.

Однако даже задолженность не дает право банкам забирать средства с некоторых карт. Исключения касаются счетов, на которые человек получает социальную помощь, детские выплаты или пенсию.

Эти средства не считаются обычным доходом, поэтому их нельзя арестовывать и списывать так же, как личные средства на дебетовой карте или кредитке. Если арест наложен именно на такой счет, первый приоритет – его разблокирования,

– отмечают юристы.

Однако запрет на списание средств не действует автоматически. Владелец счета должен написать специальное заявление, если хочет защитить свои средства.

Иногда подтвердить особый статус своего счета владелец может на основании банковской выписки. Но часто этого недостаточно и нужно подавать дополнительные документы. Например, подтвердить получение пенсии на карту поможет выписка из Реестра застрахованных лиц.

Если не обратиться с соответствующим заявлением, банк действительно может списать все "под ноль". Открыть карту в другом, чтобы уберечь деньги, не получится. Ведь банки проверяют новых клиентов в Едином реестре должников.

Заметьте! У должника есть право раз в месяц знать с арестованного счета средства, которые необходимы на вещи первой необходимости. Но сумма не может превышать двух минимальных заработных плат.

Почему блокируют банковские счета?

Банковские карты украинцев все чаще блокируют из-за финансового мониторинга, пишет Судебно-юридическая газета. Ведь финучреждения имеют право проверять подозрительные транзакции как физических лиц, так и предпринимателей.

Основанием для такого мониторинга служит закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Он обязывает банки анализировать операции их клиентов и в случае выявления рисков блокировать счета. Хотя обычно они обращают внимание не на каждую конкретную транзакцию, а на поведение владельцев счетов в целом.

Заблокировать карту могут:

из-за нетипичной активности;

регулярных поступлений от многих людей;

резкого увеличения количества переводов;

использование зарплатной карты для ведения предпринимательства;

и из-за отсутствия документов, подтверждающих происхождение средств.

Также вполне могут заблокировать карту, если этого требуют правоохранительные органы во время досудебного расследования.

Кроме того, счета часто блокируют, если человек задолжал по кредиту или налогам.

В то же время эксперт по пенсионному обеспечению Эксперт Эксперт Сергей Коробкин говорит, что если человек признает эту задолженность и в состоянии ее погасить, то должен это сделать.

Если не признаете, то можно попробовать обжаловать такой долг в судебном порядке, – добавляет Коробкин.

Какая бы ни была причина, сначала счет блокируют, а потом клиент может выяснить обстоятельства. То есть банк не предупреждает заранее о блокировке. Клиент может об этом узнать:

из SMS от банка;

или из push-уведомления при попытке авторизоваться в приложении.

Из-за стресса многие люди сразу звонят в банк, ругаются с оператором и в результате ничего четко не понимают. Зато именно в первые минуты можно собрать важные доказательства, которых часто не хватает на следующих этапах,

– говорят юристы.

Важно! Зато после блокировки счета необходимо зафиксировать SMS от банка или сообщение в мессенджере. Ведь в нем может содержаться ссылка на постановление или упоминание об исполнительном производстве.

Что делать для разблокировки счета?

Если банк заблокировал карту, прежде всего следует обратиться в финансовое учреждение и выяснить причину ограничения. Клиент может запросить разъяснения по блокировке, а также уточнить, какие именно документы нужны для подтверждения законного происхождения средств.

Чаще всего банк просит предоставить документы, подтверждающие доходы: трудовой договор, справку о зарплате, налоговую декларацию, гражданско-правовые договоры или акты выполненных работ. Во многих случаях этого достаточно, чтобы банк пересмотрел решение и восстановил доступ к счету.

Если же вопрос безосновательно затягивают или в снятии ограничений отказывают без четких объяснений, клиент может обжаловать такие действия. Для этого можно, например, подать обращение в НБУ.