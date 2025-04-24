Монета, которая стоит как 200 квартир в Киеве: вы должны ее увидеть
- Монета Double Eagle, отчеканенная в 1933 году, является самой дорогой монетой в мире.
- Эту монету продали за 18,9 миллиона долларов на аукционе в 2021 году.
Есть монеты стоимость которых измеряется в миллионах долларов. Такая цена обусловлена совокупностью факторов. В частности, происхождением монеты.
Какую монету считают самой дорогой в мире
По состоянию на сейчас, самой дорогой монетой считается Double Eagle, сообщает 24 Канал со ссылкой на Smithsonian Magazine.
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Эта монета была изготовлена в 1933 году – во времена Великой Депрессии в США. Ее номинал 20 долларов.
Обратите внимание! Всего таких монет было отчеканено 445 тысяч штук. В то же время Double Eagle полноценно не было введено в обращение, поэтому она и имеет такую высокую ценность.
История этой монеты началась гораздо раньше, еще в 1900-е годы. Тогда американский президент Теодор Рузвельт заказал изготовление золотой монеты известному на тот момент скульптору Огастесу Сент-Годенсу.
Как выглядит монета за почти 20 миллионов долларов / Скриншот Smithsonian Magazine
Double Eagle – последние монеты, которые были отчеканены по так называемому "золотому стандарту" США. В 1934 от него полностью отказались и тогда Монетный двор вынес решение о переплавке монет в слитки.
Заметьте! В 2021 году монету указанного образца приобрели на аукционе за 18,9 миллиона долларов. Покупатель остался неизвестным.