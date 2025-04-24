Какую монету считают самой дорогой в мире

По состоянию на сейчас, самой дорогой монетой считается Double Eagle, сообщает 24 Канал со ссылкой на Smithsonian Magazine.

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Эта монета была изготовлена в 1933 году – во времена Великой Депрессии в США. Ее номинал 20 долларов.

Обратите внимание! Всего таких монет было отчеканено 445 тысяч штук. В то же время Double Eagle полноценно не было введено в обращение, поэтому она и имеет такую высокую ценность.

История этой монеты началась гораздо раньше, еще в 1900-е годы. Тогда американский президент Теодор Рузвельт заказал изготовление золотой монеты известному на тот момент скульптору Огастесу Сент-Годенсу.



Как выглядит монета за почти 20 миллионов долларов / Скриншот Smithsonian Magazine

Double Eagle – последние монеты, которые были отчеканены по так называемому "золотому стандарту" США. В 1934 от него полностью отказались и тогда Монетный двор вынес решение о переплавке монет в слитки.

Заметьте! В 2021 году монету указанного образца приобрели на аукционе за 18,9 миллиона долларов. Покупатель остался неизвестным.