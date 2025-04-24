Анонимный донор задонатил миллион долларов на разминирование

Речь идет о донате в сумме один миллион долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

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Он отметил, что это не просто средства, а сверхважный вклад в очистку украинских земель от смертоносных мин и снарядов. В частности министр напомнил, что сбор запустили совместно с Минэкономики и Юлией Свириденко, которая занимается направлением разминирования.

Горжусь каждым, кто присоединяется к сборам UNITED24 и помогает возвращать деоккупированные общины к жизни,

– написал Федоров и поблагодарил всех, кто присоединяется.

Что известно о сборе

Платформа UNITED24 запустила новый сбор под названием "Шаг за шагом". Цель сбора - 1,5 миллиона гривен на разминирование критически важных объектов в трех деоккупированных регионах Украины.

Деньги собирают на разминирование: