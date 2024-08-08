Золотые монеты от НБУ

НБУ выпускает различные вид памятных монет. Среди них есть и монеты, которые произведены из различных драгоценных металлов. В том числе из золота. На сегодня на официальном сайте центробанка представлено 11 золотых монет, которые посвящали самым разнообразным людям, памятным местам и мотивам.

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Для примера, можно выделить монету, которую посвятили украинскому писателю Тарасу Шевченко. Также стоит обратить внимание на монету, на которой отчеканили Херсонес Таврический, который недавно разрушили россияне во временно оккупированном Крыму.

Стоимость золотых монет от НБУ отличается. В общем ценовой диапазон начинается с 5515 тысяч гривен за монету до 113 278 тысяч гривен за монету.

Также добавим, что на момент создания этого материала, стоимость золота на мировом рынке торгуется на уровне 2435 долларов за унцию, согласно данным MarketWatch. С начала 2024 года, драгоценный металл подорожал на 17,49%. Напомним, что в начале этой недели, золото зафиксировало существенный спад на рынке.