Яку монету вважають найдорожчою у світі

Станом на зараз, найдорожчою монетою вважається Double Eagle, повідомляє 24 Канал з посиланням на Smithsonian Magazine.

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Цю монету було виготовлено у 1933 році – в часи Великої Депресії у США. Її номінал 20 доларів.

Зверніть увагу! Загалом таких монет було викарбувано 445 тисяч штук. Водночас Double Eagle повноцінно не було введено у обіг, тому вона і має таку високу цінність.

Історія цієї монети розпочалася набагато раніше, ще в 1900-ті роки. Тоді американський президент Теодор Рузвельт замовив виготовлення золотої монети відомому на той момент скульптору Огастесу Сент-Годенсу.



Як виглядає монета за майже 20 мільйонів доларів / Скриншот Smithsonian Magazine

Double Eagle – останні монети, які були викарбувані за так званим "золотим стандартом" США. У 1934 від нього повністю відмовились і тоді Монетний двір виніс рішення про переплавку монет в злитки.

Зауважте! У 2021 році монету вказаного зразка придбали на аукціоні за 18,9 мільйона доларів. Покупець залишився невідомим.