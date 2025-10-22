Какая самая большая долларовая банкнота существовала?

Однако самая большая купюра долларов США значительно больше, пишет 24 Канал со ссылкой на Национальный музей американской истории.

Банкнота в 100 000 долларов является крупнейшей по номиналу, которую когда-либо выпускало правительство Соединенных Штатов. Ее напечатали в 1934 году.

Однако есть определенный нюанс. Дело в том, что банкнота не предназначалась для общего обращения. Ее использовали только как учетный инструмент между подразделениями Федеральной резервной системы.

Важно! Владение этой банкнотой частными лицами является незаконным.

В то же время банкнота номиналом 10 000 долларов с портретом Салмона Портленда Чейза, министра финансов президента Линкольна, была самым высоким номиналом американской валюты, когда-либо находившийся в публичном обращении. Об этом сообщает Музей финансов Америки.

Хотя также существовала банкнота номиналом 100 000 долларов с портретом Вудро Вильсона, она использовалась только для переводов средств между Федеральными резервными банками и не предназначалась для расчетов в розничной торговле,

– отметили в тексте.

Обратите внимание! Начиная с 1969 года, самым высоким номиналом банкнот в США остается 100 долларов.

Кроме того, редкую банкноту номиналом 10 000 долларов времен Великой депрессии продали на аукционе за 480 000 долларов в 2023 году. Ранее самая высокая цена, за которую продавали банкноту 1934 года номиналом 10 000 долларов, составляла 384 000 долларов. Эта продажа состоялась в сентябре 2020 года.

