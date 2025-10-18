Как выглядят новые 100 долларов?

Цвет новой купюры изменился. Теперь она имеет синий оттенок, пишет 24 Канал.

Обратите внимание! В обращение новые 100 долларов вошли в 2013 году.

Также можно увидеть такие изменения в дизайне банкноты:

  • убрали рамку, где был портрет Бенджамина Франклина;
  • теперь Франклин несколько больше.

Стоит отметить и новые элементы защиты на банкноте. В частности:

  • синюю подвижную 3D ленту;
  • а также чернильницу (если рассматривать банкноту под углом, на ней можно увидеть маленький рисунок колокольчика).


Что нужно сейчас знать о долларах?

  • Курс доллара в Украине стабильный. Регулятор мягко контролирует ситуацию, осуществляя своевременные валютные интервенции. Отметим, что в Украине действует режим "управляемой гибкости".

  • В течение октября курс доллара также будет оставаться стабильным. Он, вероятно, будет находиться в пределах от 41,20 до 42,20 гривны.

  • Ранее номиналов долларов было значительно больше. Как сообщает U.S.Currency, существовали: 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов. Однако еще в прошлом веке необходимость в таких купюрах отпала, поэтому их вывели из обращения.

Интересно! Как отмечает Национальный музей американской истории, ранее существовала купюра 100 00 долларов. Однако использовалась она исключительно банками ФРС для внутренних расчетов.