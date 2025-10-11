Какие евро есть сейчас?
Вторая серия получила название "Европа" и выпускались в течение 2013 – 2019 годов. В нее входили номиналы: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.
Интересно! Название "Европа" эта серия получила не просто так. Дело в том, что на этих банкнотах изображен мифический персонаж – принцесса Европы.
Банкноты первой серии являются законным платежным средством и всегда будут сохранять свою стоимость. Они будут продолжать обращаться вместе с банкнотами серии "Европа", пока не будут исчерпаны запасы,
– отмечает ЕЦБ.
Из второй серии изъята банкнота 500 евро не просто так. Дело в том, что ее часто подделывали и использовали в мошеннических целях.
Сейчас 500 евро постепенно выводят из обращения. В то же время они остаются действующим платежным средством.
Что важно знать о евро?
В 2023 году НБУ отменил понятие "незначительно изношенные" банкноты. Соответственно, такие купюры должны приниматься финансовыми учреждениями. В то же время, значительно изношенные банкноты передаются на инкассо.
Курс евро в Украине стабилен. Происходят лишь незначительные колебания. В течение октября ожидаемый люфт: от 47,50 до 49,50 гривны. На этой неделе курс должен находиться в пределах – от 48 до 49,50 гривны.