Какие евро есть сейчас?

Вторая серия получила название "Европа" и выпускались в течение 2013 – 2019 годов. В нее входили номиналы: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

Интересно! Название "Европа" эта серия получила не просто так. Дело в том, что на этих банкнотах изображен мифический персонаж – принцесса Европы.

Банкноты первой серии являются законным платежным средством и всегда будут сохранять свою стоимость. Они будут продолжать обращаться вместе с банкнотами серии "Европа", пока не будут исчерпаны запасы,

– отмечает ЕЦБ.

Из второй серии изъята банкнота 500 евро не просто так. Дело в том, что ее часто подделывали и использовали в мошеннических целях.

Сейчас 500 евро постепенно выводят из обращения. В то же время они остаются действующим платежным средством.

Что важно знать о евро?