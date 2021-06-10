DAX – это важнейший фондовый индекс Германии, изображающий динамику котировок крупнейших компаний ФРГ. В отличие от многих других индексов, DAX обновляется после закрытия главной фондовой бирже. При этом инструмент использует цены фьючерсных контрактов на следующий день.

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Индекс DAX недавно обновил свой исторический рекорд

Трейдер аналитик Киевского филиала Международной академии биржевой торговли Виктор Божко отметил, что экономика Германии является крупнейшей и самой экономикой среди всех стран Еврозоны. Страна достаточно успешно справляется с коронакризисом. Прежде всего, это связано с высокими темпами массовой вакцинации населения. На фоне этого, ожидание относительно снятия карантина является абсолютно логичным.

Этот шаг приведет к стремительным темпам восстановления экономики. Индекс DAX является одним из основных индикаторов экономики Германии. Поэтому, восстановление экономики будет влиять на рост индекса.

На восстановление экономики Федеративной Республики Германии (ФРГ) влияет не только удачная кампания вакцинации. Динамика индекса также зависит от сезонного фактора. За последние 30 лет индекс DAX со второй половины мая и до конца июля традиционно демонстрирует уверенную восходящую динамику.

"DAX. Время покупать"

Удачная кампания по вакцинации в мире положительно влияет на показатели фондовых рынков. А учитывая сезонный фактор, DAX становится привлекательным как для начинающих, так и для инвесторов с опытом. Заработать на росте экономики Германии могут и украинские вкладчики . Эксперты компании Forex Club разработали специальную инвестиционную идею "DAX. Время покупать" . Эта идея позволяет клиенту рассчитывать на доход в диапазоне от 24% до 96% в зависимости от консервативного или агрессивного сценария инвестирования соответственно. Основная суть этой инвестиционной идеи заключается в покупке индекса DAX. Эту идею стоит выбрать том, что вкладчик получит возможность заработать значительную сумму за достаточно короткий промежуток времени.

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Как получить доступ к выгодной инвестиционной идеи

Для того, чтобы получить инвестиционную идею "DAX. Время покупать" инвестору достаточно открыть и пополнить счет в компании Forex Club . После этого необходимо будет подать заявку на подключение к этой инвестиционной идеи. Это можно сделать в офисе или при помощи персонального менеджера по телефону. Сразу после обработки запроса клиент получит всю информацию относительно инвестиционной идеи на электронную почту, включая такие детали как: