Банки или криптокошелек: что выбирают жители Сальвадора после легализации биткоина

В 2021 году Сальвадор признал биткоин официальным платежным средством. Президент центральноамериканской страны Наиб Букел надеется, что криптовалюта поможет бороться с инфляцией и рассказал о первых результатах амбициозного проекта.

"Закон о биткоине" в Сальвадоре вступил в силу 7 сентября. Согласно ему самая популярная криптовалюта мира стала официальным платежным средством наравне с американским долларом.

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Населения Сальвадора выбирает криптокошелек

После легализации биткоина 2,1 миллиона жителей Сальвадора стали пользоваться криптокошельком Chivo. Согласно данным Worldometer, по состоянию на 2021 год в Сальвадоре проживает более 6,5 миллиона человек. Поэтому треть населения центральноамериканской страны предпочитают виртуальный кошелек банкам.

Наличные в Сальвадоре В этой стране почти 70% людей не имеют банковских счетов или кредитных карт. Денежные переводы или средства, которые работники отправляют домой, составляют более 20% ВВП Сальвадора. Имеющиеся способы международных переводов денег взимают комиссию в 10% и более, а сам перевод может длиться дни. Иногда люди решают самостоятельно привозить или вывозить деньги, поскольку так дешевле.

Населения Сальвадора выбирает криптокошелек / Фото Getty Images

Президент Сальвадора Наиб Букел написал в твиттере, что Chivo менее чем за три недели опередил любой банк в стране по количеству клиентов. Он также предположил, что криптокошелек имеет потенциал обойти в общем все сальвадорские банки.

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