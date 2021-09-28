Банки или криптокошелек: что выбирают жители Сальвадора после легализации биткоина
Источник:твиттер президента Сальвадора
В 2021 году Сальвадор признал биткоин официальным платежным средством. Президент центральноамериканской страны Наиб Букел надеется, что криптовалюта поможет бороться с инфляцией и рассказал о первых результатах амбициозного проекта.
"Закон о биткоине" в Сальвадоре вступил в силу 7 сентября. Согласно ему самая популярная криптовалюта мира стала официальным платежным средством наравне с американским долларом.
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Населения Сальвадора выбирает криптокошелек
После легализации биткоина 2,1 миллиона жителей Сальвадора стали пользоваться криптокошельком Chivo. Согласно данным Worldometer, по состоянию на 2021 год в Сальвадоре проживает более 6,5 миллиона человек. Поэтому треть населения центральноамериканской страны предпочитают виртуальный кошелек банкам.
Наличные в СальвадореВ этой стране почти 70% людей не имеют банковских счетов или кредитных карт. Денежные переводы или средства, которые работники отправляют домой, составляют более 20% ВВП Сальвадора. Имеющиеся способы международных переводов денег взимают комиссию в 10% и более, а сам перевод может длиться дни. Иногда люди решают самостоятельно привозить или вывозить деньги, поскольку так дешевле.
Населения Сальвадора выбирает криптокошелек / Фото Getty Images
Президент Сальвадора Наиб Букел написал в твиттере, что Chivo менее чем за три недели опередил любой банк в стране по количеству клиентов. Он также предположил, что криптокошелек имеет потенциал обойти в общем все сальвадорские банки.
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История легализации биткоина в Сальвадоре:
- В июне лидер Сальвадора Наиб Букел объявил на конференции "Bitcoin 2021" в Майами о сотрудничестве с компанией цифровых кошельков Strike. С помощью технологии криптовалюты в стране планируют создать современную финансовую инфраструктуру.
- Сальвадор также изучает возможность майнинга биткоина с использованием энергии вулканов. Наиб Букел рассказал о планах расширить инфраструктуру и стимулировать ее развитие вокруг источников геотермальной энергии.
- Принятие "Закона о биткоине" мало неожиданный эффект для крипторынка. На фоне этого цифровая монета упала в цене на 20% до 43 тысяч долларов. Дело в том, что эксперимент президента Букела начался не так, как предполагали.
- Эксперты подробнее рассказали о влиянии легализации биткоина в Сальвадоре на рынок криптовалют.