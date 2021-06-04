В период с 26 мая по 2 июня продажи NFT составили 19,4 миллиона долларов. Это на 90% меньше, чем в свою пиковою неделю месяц назад – 170 миллионов долларов.

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Результаты исследования

Самыми популярными NFT остаются предметы коллекционирования цифровых изображений CryptoPunks от студии дизайна Larva Labs. На прошлой неделе их продали на 9,2 миллиона долларов, что составляет почти половину всего рынка NFT.

Снизилась и количество активных NFT-кошельков - почти на 70%: с 12 тысяч до 3,9 тысячи.

В сфере крипто-искусства удалось закрыть сделки на сумму 3 миллиона долларов за неделю.

Трейдеры спортивных NFT за этот же период продали токены на сумму 3,16 миллиона долларов.

В целом пузырь NFT продержалась около 4 месяцев, утверждают авторы исследования.

Что такое NFT Это современная технология, основанная на смарт-контрактах блокчейна Ethereum. Она закрепляет за лицом право собственности на определенный цифровой товар. Такой токен является уникальным по своим характеристикам, его невозможно заменить никаким другим.

Яркие примеры NFT