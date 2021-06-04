В период с 26 мая по 2 июня продажи NFT составили 19,4 миллиона долларов. Это на 90% меньше, чем в свою пиковою неделю месяц назад – 170 миллионов долларов. 

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Результаты исследования

  • Самыми популярными NFT остаются предметы коллекционирования цифровых изображений CryptoPunks от студии дизайна Larva Labs. На прошлой неделе их продали на 9,2 миллиона долларов, что составляет почти половину всего рынка NFT.
  • Снизилась и количество активных NFT-кошельков - почти на 70%: с 12 тысяч до 3,9 тысячи.
  • В сфере крипто-искусства удалось закрыть сделки на сумму 3 миллиона долларов за неделю. 
  • Трейдеры спортивных NFT за этот же период продали токены на сумму 3,16 миллиона долларов.

В целом пузырь NFT продержалась около 4 месяцев, утверждают авторы исследования.

Что такое NFT

Это современная технология, основанная на смарт-контрактах блокчейна Ethereum. Она закрепляет за лицом право собственности на определенный цифровой товар. Такой токен является уникальным по своим характеристикам, его невозможно заменить никаким другим.

Яркие примеры NFT