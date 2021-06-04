В период с 26 мая по 2 июня продажи NFT составили 19,4 миллиона долларов. Это на 90% меньше, чем в свою пиковою неделю месяц назад – 170 миллионов долларов.
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Результаты исследования
- Самыми популярными NFT остаются предметы коллекционирования цифровых изображений CryptoPunks от студии дизайна Larva Labs. На прошлой неделе их продали на 9,2 миллиона долларов, что составляет почти половину всего рынка NFT.
- Снизилась и количество активных NFT-кошельков - почти на 70%: с 12 тысяч до 3,9 тысячи.
- В сфере крипто-искусства удалось закрыть сделки на сумму 3 миллиона долларов за неделю.
- Трейдеры спортивных NFT за этот же период продали токены на сумму 3,16 миллиона долларов.
В целом пузырь NFT продержалась около 4 месяцев, утверждают авторы исследования.
Что такое NFTЭто современная технология, основанная на смарт-контрактах блокчейна Ethereum. Она закрепляет за лицом право собственности на определенный цифровой товар. Такой токен является уникальным по своим характеристикам, его невозможно заменить никаким другим.
Яркие примеры NFT
- Изначально технология NFT приобрела популярность в мире, но совсем скоро к тренду присоединились и украинцы, которые начали активно продавать и покупать картины, мемы, квартиры и тому подобное.
- В частности, в Киеве квартира стала лотом на аукционе NFT.
- А "Телевидение Торонто" продало свое культовое видео на NFT-аукционе.
- К аукционам присоединились и украинские звезды. Так, Alyona Alyona продала свой трек "GALAS".