Россия и Пакистан планируют в марте окончательно согласовать ряд коммерческих условий. В частности, речь идет об использовании определенной валюты вместо доллара США. Таким образом, страна южной Азии начнет получать более дешевое сырье.

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Россия получила новый рынок сбыта

В то же время, официальная Москва обязалась до апреля 2023 года начать поставки нефти в Пакистан. По словам министра нефти Мусадика Мали, это соглашение выгодно для обеих стран.

К теме! Государство-агрессор установило новый рекорд на рынке нефти. Речь идет о том, что Россия пытается перекрыть возросшие после введения европейских санкций расходы на фрахт. Потому объемы перевалки российской марки нефти Urals в море достигли пикового уровня.

Кроме того, в рамках этих договоренностей Пакистан начал работать над созданием плана энергетической безопасности, который стремятся реализовать до конца 2023 года. В частности, речь идет об импорте сжиженного и трубопроводного газа, а также других нефтепродуктов. Частью новой стратегии станут:

Нефть;

Газ и СПГ;

Бензин, другие виды топлива.

Ожидается, что это повысит энергетическую безопасность Пакистана и обеспечит поставки топлива по доступным ценам.

– заявил чиновник.

Министр также сообщил, что со следующего отопительного сезона Россия будет поставлять газ Пакистану. По его словам, сейчас у государства-агрессора нет соответствующих объемов. По условиям соглашения, Пакистан сможет покупать сжиженный природный газ у двух компаний, которые выберет правительство России.

Напомним, что эксперты по KSE Institute предложили 5 шагов, которые помогут уменьшить поступления в бюджет России на 40 миллиардов долларов в 2023 году.