По расчетам KSE, благодаря новым мерам Россия может потерять ориентировочно 40 миллиардов долларов в текущем году. Дальше – больше! Утрата такой суммы на экспорте нефти и газа спровоцирует финансовые и валютные кризисы.

Актуально Делай, как Баффет: к каким советам легендарного инвестора следует прислушаться украинцам

Какие шаги помогут усилить финансовое давление на Россию

Специалисты выделили 5 шагов, благодаря которым реально добиться такого уровня. Прежде всего предлагают снизить предельную цену для российской нефти до 50 долларов за баррель с 5 февраля 2023 года. Сейчас ценовой потолок составляет 60 долларов за баррель. Напомним, что в следующем месяце вступит в силу эмбарго на российские нефтепродукты.

Таким образом, удастся достичь как сокращения доходов для России, так и избежать подорожания сырья на рынке, поскольку риск будет незначительным. Эксперты добавляют, что официальная Москва все еще будет иметь аргументы для продажи сырья, ведь себестоимость добычи оценивают в 10 – 15 долларов за баррель. Более того, эксперты призывают снизить верхнюю цену на нефть государства-агрессора до 30 долларов за баррель в будущем.

Важно! Предложение с усилением давления на Россию Недавно обнародовали и эксперты независимой финской организации CREA. Они посоветовали мировому сообществу снизить ценовой потолок для российской нефти. 25 – 35 долларов за баррель.

Далее предлагают установить ценовой предел на российские нефтепродукты. Речь идет о дизельном топливе, мазуте, авиационном керосине, составляющем примерно треть экспорта нефти агрессора. Кроме того, подчеркивают, что предельную цену следует определить на основе более низкого потолка для нефти.

Следующий шаг связан с поставками газа в ЕС через трубопроводы, которые контролирует официальная Москва. В KSE предлагается запретить этот вид импорта голубого топлива. Это решение будет способствовать блокированию любых попыток России перезапустить газопроводы "Ямал" и "Северный поток" и перекроет "Турецкий поток".

В результате транзит через Украину станет единственной опцией для экспорта российского газа в страны Европы. Специалисты выделяют следующие преимущества:

Усиление энергетической безопасности и доходов Украины;

Уменьшение объемов экспорта газа по России;

Москва лишится возможности продавать газ в Европу в обход Украины.

Что касается четвертого шага, то речь идет о запрещении импорта сжиженного природного газа из России в Евросоюз. Такое решение уже было принято в США, Великобритании, Канаде и Польше. В то время как на финальном этапе советуют ввести новые санкционные ограничения против российских компаний, связанных с сырьем. В их числе частные и государственные нефтегазовые компании.

В эту страну Западу достаточно осторожно вводили санкции в этом секторе. Главная причина – зависимость западных стран от российских энергоносителей. Однако в современных реалиях этот фактор фактически ликвидирован. Так что больше нет серьезных аргументов против введения более мощных ограничений.

Напомним, что по последним оценкам различных пулов экспертов на сегодня запаса прочности государство-агрессор для войны в Украине и примерно хватит на 3 года. Важную роль здесь играют валютные резервы в юане. Однако аналитики подчеркнули, что это можно изменить благодаря снижению ценового потолка на нефть.