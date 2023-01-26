Объемы перевалки российской марки нефти Urals в море достигли рекордного уровня в январе 2023 года. Ключевая причина – официальная Москва пытается перекрыть стремительно возросшие после введения санкций расходы на фрахт.

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Новый рекорд России на рынке нефти

Согласно последним данным о движении танкеров, только за январь этот показатель может достигнуть пиковых 14 миллионов баррелей нефти. В то же время за декабрь 2022 года и январь 2023 года эти объемы оценивают в 19 миллионов баррелей черное золото. Также сообщают, что к перевозке российской нефти привлекли 5 супертанкеров из порта Сеута на африканском побережье Испании:

Два судна еще находятся в порту Сеута;

Еще три танкера уже отошли в направлении Азии;

Кроме того, к концу месяца в Сеут должны прибыть 6 судов с российским сырьем из портов в Балтийском море.

Что такое фрахт Это оплата за перевозку грузов водным путем или использование судов в течение определенного периода. Уровень платы устанавливают по соглашению сторон для каждой конкретной сделки в виде фрахтовой ставки.

Важно отметить, что большинство российской нефти транспортируют в страны Азии небольшими танкерами в связи с европейским эмбарго и санкциями. Это решение привело к растяжению флота и повышению фрахтовых ставок для этих судов, еще не слишком подходящих для торговли на дальние расстояния.

Напомним, что 5 декабря 2022 года приобрели в силу нефтяных санкций. Речь идет о частичном нефтяном эмбарго на российскую нефть от ЕС и ценовой потолок от G7 на уровне 60 долларов за баррель. Кроме того, эксперты по KSE Institute предложили 5 шагов, которые помогут уменьшить поступления в бюджет России на 40 миллиардов долларов в 2023 году.