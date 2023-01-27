Росія та Пакистан планують у березні остаточно погодити низку комерційних умов. Зокрема, йдеться про використання певної валюти замість долара США. Таким чином, країна південної Азії почне отримувати дешевшу сировину.

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Росія отримала новий ринок збуту

Водночас офіційна Москва зобов'язалася до квітня 2023 року почати постачання нафти до Пакистану. За словами міністра нафти Мусадіка Малі, ця угода вигідна для обох країн.

До теми! Держава-агресорка встановила новий рекорд на ринку нафти. Йдеться про те, що Росія намагається перекрити витрати на фрахт, які зросли після запровадження європейських санкцій. Тому обсяги перевалки російської марки нафти Urals у морі досягли пікового рівня.

Крім того, у рамках цих домовленостей Пакистан почав працювати над створення плану енергетичної безпеки, який прагнуть реалізувати до кінця 2023 року. Зокрема, йдеться про імпорт скрапленого та трубопровідного газу, а також інших нафтопродуктів. Частиною нової стратегії стануть:

Нафта;

Газ та СПГ;

Бензин, інші види палива.

Очікується, що це підвищить енергетичну безпеку Пакистану і забезпечить постачання палива за доступними цінами,

– заявив чиновник.

Міністр також повідомив, що з наступного опалювального сезону Росія буде постачати газ Пакистану. За його словами, наразі у держави-агресорки немає відповідних обсягів. За умовами угоди, Пакистан зможе купувати скраплений природний газ у двох компаній, які обере уряд Росії.

Нагадаємо, що експерти з KSE Institute запропонували 5 кроків, які допоможуть зменшити надходження до бюджету Росії на 40 мільярдів доларів у 2023 році.