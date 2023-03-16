В последнем интервью министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз Бен Сальман Аль Сауд прокомментировал вопросы санкций. В частности, чиновник предупредил, какой будет реакция страны в случае введения таких ограничений.

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Глава энергетического ведомства подчеркнул, если против Саудовской Аравии введут санкционные ограничения, связанные с нефтью, тогда стоит ждать единственного ответа от страны.

По словам чиновника, Саудовская Аравия просто перестанет продавать сырье тем государствам, которые поддерживают нефтяные санкции. В частности, речь идет о ценовом потолке. Еще один шаг – сокращение объемов добычи сырья.

К теме! Цены на нефть продолжают стремительно падать. По состоянию на 15 марта стоимость марок нефти Brent и WTI опустилась до самого низкого уровня более чем за год.

Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд также добавил, что установление предельного предела для цен на нефть имеет негативные последствия:

Провоцирует волатильность на рынках;

Тормозит развитие всей отрасли.

Напомним, что в январе Саудовская Аравия заявляла о намерении снизить цены на большинство сортов нефти для Европы и Азии. Интересно, что это не относилось к США. Однако уже в апреле мощный экспортер сообщил о повышении цен на поставки нефти для европейских и азиатских стран.