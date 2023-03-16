В останньому інтерв'ю міністр енергетики Саудівської Аравії Абдель Азіз бен Сальман Аль Сауд прокоментував питання санкцій. Зокрема, чиновник попередив, якою буде реакція країни, у разі запровадження таких обмежень.

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Саудівська Аравія надіслала важливий сигнал світу

Очільник енергетичного відомства наголосив, якщо проти Саудівської Аравії запровадять санкційні обмеження пов'язані з нафтою, тоді варто чекати на єдину відповідь від країни.

За словами чиновника, Саудівська Аравія просто припинить продавати сировину тим державам, які підтримують нафтові санкції. Зокрема, йдеться про цінову стелю. Ще один крок – скорочення обсягів видобування сировини.

До теми! Ціни на нафту продовжують стрімко падати. Станом на 15 березня вартість марок нафти Brent та WTI опустилася до найнижчого рівня за понад рік.

Абдель Азіз бен Сальман Аль Сауд також додав, що встановлення граничної межі для цін на нафту має негативні наслідки:

Провокує волатильність на ринках;

Гальмує розвиток всієї галузі.

Нагадаємо, що у січні Саудівська Аравія заявляла про намір знизити ціни на більшість сортів нафти для Європи та Азії. Цікаво, що це не стосувалося США. Проте вже у квітні потужний експортер повідомив про підвищення цін на постачання нафти для європейських та азійських країн.