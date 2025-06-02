Что предусматривает решение об увеличении добычи нефти

Показатель в дополнительные 411 тысяч баррелей в день был установлен на май и июнь, что более чем втрое больше, чем планировалось ранее группой, передает 24 Канал со ссылкой на AFP.

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ОПЕК+ нанесла тройной удар: май был предупреждением, июнь – подтверждением, а июль – предупредительным выстрелом,

– сказал AFP аналитик Rystad Energy Хорхе Леон.

Дело в том, что ранее действовала договоренность между 22 странами ОПЕК по сокращению добычи на 2,2 миллиона баррелей для того, чтобы произошло повышение цены.

Впрочем в начале этого года члены ОПЕК, которая известна также под названием Добровольная восьмерка (V8), решили постепенно увеличить добычу и ускорять темпы.

В результате цена на нефть упала до 60 долларов за баррель – самый низкий показатель за последние 4 года.

По словам Хорхе, такие масштабы увеличения производства являются не просто внутренней динамикой поставок, а стратегической корректировкой с геополитическими целями. То есть Саудовская Аравия, похоже, подчиняется просьбам Дональда Трампа.

Почему было принято решение об увеличении производства нефти

Напоминаем, что вскоре после вступления в должность президента США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти для снижения цены.

Решение ОПЕК по добыче было принято после встречи всех министров ОПЕК 28 мая, а 31 мая об этом решении публично объявили.

Среди возможных причин увеличения добычи аналитики называют как влияние Саудовской Аравии, так и наказание членов группы за несоблюдение квот в рамках сокращений.

Кроме того, аналитик Commerzbank Ту Лан Нгуен говорит, что решение об увеличении добычи могло быть из-за последних заявлений министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова о том, что его страна не будет сокращать добычу.

Как добавляет аналитик SEB Бьярне Шилдроп, Саудовская Аравия разгневана на Казахстан, который считается одним из главных отстающих, и который "производил на 300 тысяч баррелей в день больше своей квоты".

Заметьте! По данным Reuters, по состоянию на 2 июня, цены на нефть выросли более чем на 1 доллар за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 1,19 доллара, до 63,97 доллара за баррель, а нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала до 62,09 доллара – на 1,3 доллара.